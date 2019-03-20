Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции Центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на нынешнем уровне — 2,25—2,5%. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора в среду по итогам заседания его руководства.

При этом американский регулятор ожидает одного повышения ставки в текущем году, хотя в декабрьском прогнозе ФРС закладывала два повышения ставки в 2019 году.

Ожидалось, что ставка будет сохранена на уровне 2,25—2,5%. В частности, фьючерсы на процентную ставку свидетельствовали, что вероятность сохранения показателя на прежнем уровне составляла 99,2%, в то время как вероятность повышения ставки до 2,5—2,75% составляла только 0,8%. Кроме того, все 94 опрошенных агентством Bloomberg эксперта ожидали сохранения процентной ставки.

Также ФРС опубликовала обновленный прогноз по основным макроэкономическим показателям. Так, регулятор понизил прогноз роста ВВП США в 2019 году до 2,1% с 2,3%, определенных на декабрьском заседании, в 2020 году — до 1,9% с 2%, прогноз на 2021 год остался неизменным на уровне 1,8%.

Прогноз по базовой инфляции в США в 2019 году был пересмотрен в сторону понижения до 1,8% против предполагаемых ранее 1,9%, в 2020 и 2021 годах — до 2% против 2,1%.

Уровень безработицы в США, по прогнозам ФРС, вырастет до 3,7% по сравнению с 3,5% в декабрьском прогнозе, в 2020 году — до 3,8% против 3,6%, в 2021 году — до 3,9% против 3,8%.

ФРС не собирается повышать ставку в 2019 и 2021 годах, а планирует сделать это лишь один раз в 2020 году.