Компания Visa запустила в России вторую волну Visa Everywhere Initiative, глобальной программы по развитию инноваций и поддержке стартапов. Заявки на участие в Visa Everywhere Initiative принимаются в течение двух месяцев с 15 марта по 15 мая 2019 года.

К участию приглашаются стартапы, начинающие и состоявшиеся предприниматели, сотрудники корпораций, студенческие и даже школьные команды (в возрасте от 16 лет), которые могут побороться за право получить денежный грант Visa на разработку и запуск своей инициативы.

Подать заявки на участие можно по одному или нескольким направлениям:

• Эффективные омниканальные решения. Как увеличить объемы продаж ретейлеров и обеспечить бесшовное обслуживание?

• Новые источники доходов для торгово-сервисных предприятий и банков. Как найти и реализовать новые источники дохода, в том числе на основе концепций и технологий: экосистемы, большие данные, искусственный интеллект (AI), открытые API, Интернет вещей (IoT)?

• Решения для бизнеса. Как снять барьеры и создать новые возможности по использованию корпоративных карт?

• Контекстуализация сервисов. Какие новые сервисы, продукты, услуги помогут потребителям решить актуальные задачи их повседневной жизни?

«Основываясь на успешных результатах программы прошлого года, мы уверены, что новая волна Visa Everywhere Initiative станет отличной возможностью для будущих инноваторов проявить себя. В свою очередь мы предлагаем новым участникам использовать мировой опыт, а также ресурсы Visa и наших партнеров для развития своего бизнеса», — рассказала генеральный директор Visa в России Екатерина Петелина.

Победители получат денежные призы от Visa, а также возможность реализовать свой проект вместе с Visa и партнерами компании.

3 июня 2019 года 20 участников, прошедших первый этап отбора, представят свои идеи экспертному жюри, которое выберет 12 заявок для разработки прототипов решений совместно с менторами. 17 июня 2019 года команды представят свои прототипы, и будут определены четыре финалиста.

Ключевыми критериями при отборе победителей станут уникальность решения для развития экосистемы платежей и совершенствования клиентского опыта, реализуемость идеи с учетом существующих технологических и правовых возможностей, а также масштабируемость на большую часть рынка.

В состав жюри программы вошли: старший вице-президент департамента по разработке цифровых продуктов Visa CEMEA (страны Центральной и Восточной Европы, Среднего Востока и Азии) Уттам Наяк, управляющий директор ассоциации «ФинТех» Татьяна Жаркова, директор центра компетенций Fintech & Blockchain фонда «Сколково» Павел Новиков, инвестиционный менеджер ФРИИ Павел Никонов и стратег в области технологий идентификации личности, консультант, блогер и спикер Бьянка Лопес.

Среди партнеров Visa Everywhere Initiative в России: Альфа-Банк, ВШЭ, Московский Кредитный Банк, Росбанк, фонд «Сколково», ФРИИ, ЮниКредит Банк, The Untitled.

Подробную информацию об участии в программе можно узнать по ссылке .