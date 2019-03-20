Клиенты Хоум Кредит Банка получили возможность оформить дебетовую карту через интернет-банк и сервис «Мой кредит». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Выпущенную онлайн карту можно привязать к сервисам бесконтактной оплаты Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay — так клиенты смогут оплачивать покупки с помощью мобильного устройства, не дожидаясь получения пластиковой карты.

Пластиковый эквивалент карты можно забрать в любом офисе по выбору клиента, получить по почте или курьером.