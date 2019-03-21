Альфа-Банк в числе других истцов, являющихся конкурсными кредиторами инжиниринговый компании «Группа Е4», обратился в Арбитражный суд Москвы с иском против бенефициаров группы, в числе которых бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Из картотеки судебных дел следует, что размер иска составляет 33,6 млрд рублей.



«Мы подтверждаем подачу иска. Альфа-Банк всегда придерживается позиции последовательного кредитора и выступает за возврат долгов. Мы надеемся привлечь к ответственности бенефициаров «Е4», в том числе бывшего министра», — сообщил представитель пресс-службы банка.

Из картотеки судебных дел следует, что истцом по указанному иску о привлечении к субсидиарной ответственности бенефициаров «Группы Е4» Андрея Малышева, Екатерины Сиротенко и Михаила Абызова, о взыскании в пользу ОАО «Группа Е4» 33,6 млрд рублей также выступил кипрский офшор «Редельяко Холдингс ЛТД» (Redeliaco Holdings LTD).

«Группа Е4» была признана банкротом в 2016 году. В декабре 2014 года компания стала испытывать финансовые трудности: «Е4» прекратила обслуживать кредиты в банках, а общий долг группы перед банками и поставщиками достиг 30 млрд рублей, из которых 4 млрд рублей пришлись на Сбербанк, по 2 млрд рублей — на банк «Глобэкс» и АБ «Россия», общий долг перед Альфа-Банком составлял 5,65 млрд рублей.