Министерство финансов намерено смягчить требования к минимальному уровню рейтинга для банков, имеющих право выдавать банковские гарантии по госконтрактам. Это следует из сообщения о начале разработки нового нормативного акта по поручению первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова, сообщает РБК.



Поправки будут вноситься в принятое в апреле 2018 года постановление правительства, которое ужесточало с 1 января 2020 года требования к рейтингу сразу на три ступени (до уровня «ВВ-»). Теперь планируется поднимать требование к рейтингу постепенно — на одну ступень в год, говорится в документе. До 1 января следующего года право выдавать банковские гарантии имеют кредитные организации с капиталом не менее 300 млн рублей и с минимальным рейтингом «В-» (RU) у АКРА либо «ruВ-» у «Эксперт РА».



Изменения необходимы, для того чтобы дать банкам возможность и время подстроиться под новые требования к выдаче банковских гарантий для обеспечения заявок и исполнения госконтрактов, пояснили РБК в пресс-службе Минфина.

Поэтапность увеличения требований к рейтингу вполне уместна, иначе на этом рынке остались бы лишь крупнейшие банки, отметил финансовый аналитик «БКС Премьера» Сергей Дейнека. На данный момент доля госбанков в объеме выданных гарантий на этом рынке составляет около 50—60%. При резком повышении требований к рейтингам доля госбанков может увеличиться до 80%, сказал он. Таким образом, смягчение требований актуально для средних и некрупных кредитных организаций.

Как подсчитали для РБК аналитики «Эксперт РА», в пятерку лидеров по объему портфеля госгарантий входят в основном госбанки: Сбербанк (1,39 трлн рублей), ВТБ (755 млрд), Газпромбанк (547 млрд), ЮниКредит Банк (204 млрд) и «ФК Открытие» (177 млрд). В количественном выражении за девять месяцев 2018 года лидером является Совкомбанк (115 тыс. гарантий), за ним следуют банк «Держава» (49 тыс.) и Абсолют Банк (49 тыс.).



Среди банков, входящих в топ-10 по количеству гарантий и в топ-15 по объему, только у одного банка — «Восточного» — рейтинг одного из национальных рейтинговых агентств находится на одну ступень ниже уровня, который, как предполагается, будет обязательным с 2020 года. АКРА присвоило банку рейтинг «В+» (на пересмотре с «негативным» прогнозом). Но рейтинг банка у «Эксперт РА» подходит под требования к рейтингам по банковским гарантиям — «ruВB-».