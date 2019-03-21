Полиция Индонезии застрелила гражданина России в результате вооруженного нападения на пункт обмена валюты 19 марта на острове Бали. Еще один россиянин был легко ранен, сообщил в четверг официальный представитель посольства РФ в Джакарте Денис Тетюшин.

«Полицейские также арестовали еще двух участников ограбления — россиянина и гражданина Украины. Заведующий консульским отделом отправился на Бали, там же находится почетный консул России, которые занимаются разбирательством этого дела», — отметил он.

Газета Bali Post в среду сообщила , что «всего в нападении участвовали семь человек, в том числе одна женщина». Между тем, по словам дипломата, «точное число скрывшихся от сотрудников полиции пока неизвестно». По информации издания, неизвестные в масках, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, напали на обменный пункт и похитили около 63 тыс. долларов.

Как ожидается, арестованным будет предъявлено обвинение по статье «Вооруженное нападение», которая предусматривает лишение свободы на срок от десяти до 15 лет.