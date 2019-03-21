Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,24% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 510,2 пункта. Индекс РТС вырос на 1,01% — до отметки 1 238,63.

Сдерживающее влияние на рублевый индекс оказывает заметное укрепление рубля (за последние четыре дня рубль прибавил 2,5%), отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

«Тем не менее потенциал для продолжения восстановления индекса сохраняется. Сегодня ожидаем попыток роста индекса к отметкам 2 520—2 530 пунктов, приоритет по-прежнему отдаем внутренним секторам», — комментирует эксперт.

Накануне индекс Мосбиржи смог закрыться выше верхней границы бокового канала 2 450—2 500 пунктов, в котором торговался более месяца, напоминает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. В основном рост шел на ожидании смягчения ФРС монетарной политики, уточняет он.

«Риторика оказалась даже более мягкая, чем этого ожидали инвесторы. Так, регулятор отметил, что не планирует повышать ставку в этом году, в то время как рынок закладывал еще одно повышение ставки. Намерение ФРС основывается на снижении прогноза роста ВВП в нынешнем году с 2,3% до 2,1% и уменьшения инфляции с 1,9% до 1,8%. Таким образом, налицо опасность замедления экономики, и повышение ставки может привести к опасным последствиям. Было также сказано, что в следующем году ставка может быть повышена один раз», — прокомментировал эксперт.

