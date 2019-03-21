Реализация требований законопроекта о «суверенном Рунете», одобренного Госдумой в первом чтении 12 февраля, в текущем виде угрожает развитию в России Интернета вещей (Internet of Things, IoT). Это следует из направленного 19 марта вице-премьеру Максиму Акимову и сенатору Людмиле Боковой, которая входит в число авторов проекта, письма от Ассоциации участников рынка Интернета вещей (АИВ), объединяющей «Ростелеком», МТС, «ЭР-Телеком», МТТ и ряд других операторов связи. Суть обращения приводит газета «Коммерсант», в распоряжении у которой имеется это письмо.

Реализация проекта грозит увеличением задержек передачи пакетов данных для устройств Интернета вещей на опорных сетях, считают в АИВ. Речь идет об устройствах, используемых в системах «умных городов», транспортной инфраструктуре и промышленном Интернете. Дело в том, что законопроект предусматривает ограничение доступа к запрещенным ресурсам за счет контроля содержимого трафика при помощи специального оборудования на сетях операторов, пояснил представитель МТС Алексей Меркутов. «Это может повлечь технические сбои и деградацию качества услуг, в том числе для устройств IoT, что может негативно отразиться и на проектах «умных городов», — подтверждает он.

В «ЭР-Телекоме», уже развивающем в России сеть IoT, сообщили, что согласны с позицией ассоциации о необходимости существенной доработки проекта. Развитие Интернета вещей в том числе идет в сторону приложений, критичных к задержкам, таким как беспилотные аппараты, тактильный Интернет (передача тактильных ощущений с минимальной задержкой), отмечает гендиректор Национального исследовательского института технологий и связи Александр Минов.

Внесение дополнительных элементов в системы, действительно, может снизить техническую эффективность, считает он: «Развитие технологий опережает скорость реакции регуляторов во всем мире, и создание дополнительных барьеров может негативно сказаться на обеспечении востребованными сервисами Интернета вещей».

В правительстве озабочены вопросом неухудшения скорости передачи данных в связи с реализацией законопроекта, соответствующие положения будут учтены при доработке, сообщил «Коммерсанту» представитель вице-премьера Максима Акимова. Людмила Бокова сказала, что ознакомилась с письмом АИВ. «Я поддерживаю, что задержек связи не должно быть, и это можно прописать в законе», — отметила она.

В Совфеде подготовили предложения по доработке законопроекта о суверенном Рунете Сейчас высказываются замечания о том, что не совсем понятно, против каких конкретно угроз целостности российского Интернета направлен законопроект.

АИВ в письме указывает еще на один недостаток проекта — возможные проблемы с инфраструктурой системы доменных имен (DNS), которая активно используется в том числе в приложениях Интернета вещей. В частности, сейчас растет доля применения протоколов, не использующих традиционные DNS-серверы. В ближайшие два-три года ожидается внедрение такими крупными компаниями, как Google, Microsoft, Apple и Facebook, по сути, альтернативной DNS-инфраструктуры, появление которой не предусмотрено законопроектом о «суверенном Рунете», поясняет директор АИВ Андрей Колесников. Таким образом, нормы проекта, касающиеся DNS, не дадут гарантии в случае реализации режима внешней угрозы, считает он.



Основная идея поправок к законам «О связи» и «Об информации» — создание в России инфраструктуры, обеспечивающей работоспособность отечественных интернет-ресурсов в случае невозможности подключения к зарубежным серверам, а также создание системы централизованного управления сетью связи общего пользования.