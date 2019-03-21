Минфин РФ открыл книгу заявок на евробонды в долларах и евро, сообщили ТАСС источники в финансовых кругах.

По информации агентства, новые еврооблигации номинированы в долларах с погашением в 2035 году, также предполагается доразмещение евробондов в евро. Ориентир доходности по евробондам в долларах составляет около 5,5% годовых, в евро — около 2,625% годовых.

Организаторами выступают «ВТБ Капитал» и Газпромбанк.