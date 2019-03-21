В Свердловской области отменено прекращение уголовного дела о хищении средств клиента Сбербанка. По версии следствия, со счетов было списано более 16 млн рублей, пока директор пострадавшей фирмы находился в колонии за вымогательство 10 млн долларов у гендиректора «дочки» «Газпрома», стало известно уральской редакции «Коммерсанта».

Апелляционная коллегия Свердловского облсуда отменила постановление Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга о прекращении уголовного дела в отношении старшего контролера отдела расчетно-кассового обслуживания юридических лиц Уральского банка Сбербанка Елены Елфимовой. Она обвиняется в мошенничестве (статья 159 Уголовного кодекса РФ) и разглашении данных, составляющих банковскую тайну (статья 183 УК). В райсуде об этом просила сторона гособвинения. По данным облсуда, решение райсуда оспаривали представители потерпевшей стороны. Материалы дела направлены на новое рассмотрение в нижестоящий суд.

Расследованием дела занимались следователи УМВД Екатеринбурга. По данным следствия, Елена Елфимова работала в кредитном учреждении с 2007 года, вела расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и имела доступ к сведениям о расчетных счетах, которые составляют банковскую тайну. Как следует из материалов дела, в 2010 году она узнала о том, что на счетах компании «Роспромфинансы» лежат без движения уже несколько лет более 16,6 млн рублей. По мнению следствия, женщина передала эти сведения третьим лицам, которые от имени руководителя компании Валерия Богачева оформили восемь поручений на перечисления средств разным компаниям.

Среди получателей были фирмы «Вавилон», «Олимп», «Транзит» и даже Ново-Тихвинский женский монастырь в Екатеринбурге, куда деньги перечислялись в качестве пожертвований.

Следователи посчитали, что сотрудница кредитного учреждения намеренно провела платежные поручения, не проверив, что они поданы директором (на поручениях были подписи Богачева и печати его организации).

Претензии к банку у Валерия Богачева появились в 2013 году, когда он вышел из мест лишения свободы. С 2007 года Богачев отбывал наказание за вымогательство 10 млн долларов у гендиректора «Уралтрансгаза» («дочка» «Газпрома») Давида Гайдта. Изначально он потребовал от банка вернуть переведенные деньги, предоставив документы, что находился в колонии с 2007 по 2013 год. Затем подал иск в арбитражный суд, потребовав вернуть 16,6 млн рублей и еще более 4 млн рублей в качестве процентов за пользование деньгами. Из материалов арбитражного суда следует, что, хотя и был установлен факт подделки подписи Богачева, суд в этом вины сотрудников Сбербанка не нашел, поэтому полностью отказал в иске.



По мнению экспертов, вернуть списанные средства пострадавшей компании можно только при условии обвинительного приговора, а если райсуд повторно вынесет решение о прекращении уголовного дела и оно устоит в облсуде, то потерпевшему нужно добиваться расследования дела в отношении третьих лиц, которые могут быть причастны к списанию денег.