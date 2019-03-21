Группа работников одного из предприятий города Суррея (канадская провинция Британская Колумбия) подала в суд на своего бывшего коллегу, который якобы присвоил себе их общий выигрыш в лотерею. Об этом сообщает телеканал CTV .

Четверо мужчин утверждают, что в декабре прошлого года, незадолго до католического Рождества, они собрали вместе небольшую сумму денег и поручили своему приятелю Хунгу Сенгсуванху купить на всех несколько билетов популярной национальной лотереи Lotto Max. В пятницу, 14 декабря, в ходе розыгрыша, как позже выяснилось, некий житель Суррея выиграл 1 млн канадских долларов, а уже в понедельник Сенгсуванх не вышел на работу и вообще исчез из поля зрения своих коллег. Спустя еще некоторое время его сослуживцы из местных газет узнали, что именно он стал обладателем этого приза. Теперь истцы требуют через суд разделить выигрыш на пятерых.

Репортеры CTV смогли дозвониться домой к Хунг Сенгсуванху. По телефону некий мужчина, который назвал себя его сыном, сообщил, что отца нет дома, так как он находится за границей. Кроме того, собеседник утверждал, что выигрышный билет на самом деле купила его сестра, а выигрыш за нее получил Сенгсуванх, так что своим бывшим коллегам «отец ничего не должен».

Между тем истцы обращают внимание, что после получения выигрыша новоиспеченный миллионер заявил газетчикам, что «каждую пятницу покупает лотерейные билеты на заправочной станции в Суррее». Кроме того, сомнительно выглядит и версия о том, как дочь Сенгсуванха, которая, предположительно, еще несовершеннолетняя, вообще могла купить лотерейный билет, притом что отец получил за нее выигрыш. По канадским законам в лотерею могут играть только граждане, достигшие 18 лет.

В связи с этим устроители розыгрыша обратились ко всем игрокам, чтобы во избежание подобных неприятных историй перед совместной покупкой лотерейных билетов они бы составляли письменные «контракты», которые в случае необходимости можно было бы предъявить в суде. Кроме того, желательно, чтобы все участники таких договоренностей также после покупки делали бы фотографии купленных ими лотерейных билетов.