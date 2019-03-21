Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о необходимости рассмотреть поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают ответственность за отказ обслуживать клиентов пожилого возраста и инвалидов.

Пенсионеры и инвалиды регулярно сталкиваются с отказом в обслуживании или предоставлении каких-либо услуг из-за их особых потребностей, подчеркнул в ходе заседания правительства премьер-министр.

«Ряд поправок в Кодекс об административных правонарушениях касается защиты прав потребителей. Изменения, которые сегодня рассматриваются, устанавливают ответственность за отказ обслуживать клиента из-за возраста или состояния здоровья. К сожалению, бывают ситуации, когда от таких людей просто отмахиваются. Какие-то есть у них особые запросы, особые потребности, и не всегда удобен стандартный способ получения услуги. Персонал должен на это откликнуться, помочь, а не игнорировать просьбы, поэтому вот устанавливается ответственность за отказ такого рода услуги оказывать», — заявил Медведев.

Он добавил, что считает странным введение подобных норм на законодательном уровне, потому что учитывать потребности лиц старшего возраста в обслуживании — это обычная вежливость.

«Конечно, такие нормы когда вводятся на законодательном уровне — это несколько странно. Вообще-то, это просто банальная вежливость. Но, к сожалению, необходимость для этого есть. Регулярно и пенсионеры, и инвалиды сталкиваются с тем, что их отказываются обслуживать, относятся равнодушно, не учитывают особые потребности. Поэтому эта форма ответственности, надеюсь, каким-то образом на ситуацию повлияет», — добавил Медведев.