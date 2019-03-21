Спрос на доразмещаемые еврооблигации России, номинированные в евро, превышает 1,6 млрд, спрос на новые суверенные евробонды в долларах — свыше 3 млрд, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.



Минфин России в четверг собирает заявки инвесторов на новые еврооблигации в долларах с погашением в марте 2035 года и доразмещает выпуск евробондов в евро с погашением в 2025-м. Ориентир доходности по долларовым евробондам составляет около 5,5% годовых, в евро — около 2,625% годовых.

Организаторами выступают «ВТБ Капитал» и Газпромбанк.

Выпуск в евро с погашением в декабре 2025 года Минфин России разместил в ноябре 2018 года на 1 млрд евро под 3% годовых.

Бюджет РФ на 2019 год предусматривает внешние займы в объеме до 3 млрд долларов, а также выкуп еврооблигаций в пределах 4 млрд.