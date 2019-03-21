Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) предлагает штрафовать юридических лиц и блокировать ресурсы, предлагающие перепродажу выписок из ЕГРН, сообщила в четверг журналистам глава ведомства Виктория Абрамченко.

Ранее сообщалось, что Росреестр совместно с Минэкономразвития готовит поправки в законодательство, устанавливающие ответственность за такую деятельность.

«Мы подготовили законопроект, поскольку нужно отдельным законом вносить изменения в КоАП, и поправки в законодательство о связи. Мы предлагаем штрафы, достаточно существенные. В случае рецидива — это приостановление деятельности. И второе направление, которое я считаю более эффективным, — это блокировка таких ресурсов», — сказала Абрамченко.

Соответствующие поправки в законодательство планируется внести в течение 2019 года.

Говоря о размерах штрафов, она пояснила, что за повторное нарушение юридических лиц планируется штрафовать на сумму до 300 тыс. рублей. Глава Росреестра также добавила, что объем «серого» рынка перепродажи сведений из ЕГРН составляет 2,5 млрд рублей.