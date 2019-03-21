Депутаты Волгоградской областной думы поддержали постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Гасана Набиева, оскорбившего малоимущих пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба облдумы.

«На заседании Волгоградской областной думы парламентарии рассмотрели личное заявление депутата Гасана Набиева о сложении депутатских полномочий с 14 марта 2019 года. Региональный парламент поддержал данное постановление», — говорится в сообщении регионального парламента.

Ранее в соцсетях появилось видео , на котором областной депутат во время обсуждения проекта федерального закона о социальных доплатах неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума, заявил, что у тех, кто работал, нормальная пенсия — 20—25 тыс., а 8 тыс. получают «тунеядцы и алкаши».

По словам Набиева, малоимущие сами виноваты в своем положении. Он также предложил установить доплату к пенсии не более 1 тыс. или 500 рублей.