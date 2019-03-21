Минфин РФ снизил ориентир на доразмещаемые еврооблигации, номинированные в евро, до 2,375—2,5% с 2,625% годовых, по новым евробондам в долларах — до 5,125—5,25% с 5,5% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Спрос на транш в долларах превысил 5,5 млрд долларов, на выпуск в евро — 2,5 млрд евро.

Минфин России в четверг собирает заявки инвесторов на новые еврооблигации в долларах с погашением в марте 2035 года и доразмещает выпуск евробондов в евро с погашением в 2025-м.

Организаторами выступают «ВТБ Капитал» и Газпромбанк.