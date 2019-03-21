В подмосковном пансионате «Лесные дали» 17—19 апреля 2019 года в 23-й раз пройдет Российский интернет-форум — 2019 (РИФ+КИБ).

Организатором РИФ+КИБ выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Мероприятие проводится при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Поддержку оказывают Министерство цифрового развития, ведущие интернет-игроки, работающие на российском рынке, а также представители отрасли цифровой экономики и смежных отраслей.

На РИФ+КИБ все три дня будут работать выставка, форум и фестиваль интернет-технологий.

В форуме ежегодно принимают участие более 600 докладчиков в отраслевых секциях, круглых столах и панельных дискуссиях. Также в этом году отдельным потоком пройдет хакатон и мастер-классы на смежные темы.

Ключевые темы форума 2019 года: геосервисы и геоданные, AI, Digitaltransformation, мобильный маркетинг/разработка (Mobilefirst), Design& UX/UI, BigData, DigitalMarketing, PR&Media, GDPR и многое другое.

Крупные российские и зарубежные интернет-компании, сервисы, агентства, стартапы на одной площадке представят свои продукты на выставке и проведут фестивальные активности. Ежегодно в выставке принимают участие 80 российских и зарубежных компаний — экспонентов и партнеров РИФ.

В рамках фестиваля РИФ+КИБ пройдут выступления артистов, запоминающиеся шоу-программы, спортивные мероприятия, танцы, конкурсы. Главной темой фестиваля является празднование 25-летия Рунета.

Для участия в РИФ+КИБ необходимы регистрация и оплата регистрационного взноса. Подробная информация представлена на сайте форума .