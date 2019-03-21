Минфин предполагает исключить коэффициент территории из расчета стоимости ОСАГО с 1 января 2020 года, а коэффициент мощности автомобиля — с 1 октября 2020-го. Это следует из законопроекта, представленного к заседанию Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при президенте РФ, которое состоялось 21 марта.

В одной из предыдущих версий законопроекта предполагалось, что коэффициент мощности отменят с 1 сентября 2019 года, а коэффициент территории — с 1 сентября 2020-го.

Предполагается, что отмену коэффициентов заменят на большую тарифную свободу для страховщиков — они смогут устанавливать базовый тариф с отклонением вверх и вниз от границ установленного Центробанком тарифного коридора (2 746—4 942 рубля). С 1 января по 30 сентября 2020 года максимальное отклонение составит 40% как в большую, так и в меньшую сторону, а с 1 октября 2020 года — 30%.

Эти отклонения являются оценкой влияния отмены каждого из коэффициентов и призваны не допустить, чтобы недооценка риска одних страхователей компенсировалась премией других страхователей, говорится в пояснительной записке.

Кроме того, с 1 января 2020 года предполагается повышение страховой суммы за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей.

Как и предыдущие версии, законопроект предполагает, что страховщики будут самостоятельно определять подход к применению базовых ставок тарифов в пределах коридора и смогут учитывать индивидуальные характеристики водителя: стиль вождения, зафиксированный телематическими устройствами, а также количество штрафов за грубые нарушения ПДД.

Предполагается, что это станет одним из первых шагов по переходу на рыночные принципы тарифообразования в ОСАГО. При этом законопроект предусматривает, что стоимость ОСАГО не должна превышать трехкратной ставки базового тарифа.

Совет по кодификации подготовил отрицательное заключение на законопроект и планировал предложить Минфину его доработать, следует из проекта заключения. Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что не исключает внесения законопроекта в весеннюю сессию Госдумы.