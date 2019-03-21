Россельхозбанк в 2018 году получил чистую прибыль по МСФО в размере 1,5 млрд рублей после убытка в 19,5 млрд по итогам 2017 года. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.



«Положительный финансовый результат обусловлен последовательным повышением качества кредитного портфеля, а также ростом операционного дохода. В 2018 году внимание РСХБ наряду с финансовой поддержкой агропромышленного комплекса было сосредоточено на развитии трансакционного бизнеса», — прокомментировали в банке.

Чистый процентный доход банка увеличился за 2018 год на 6,5% до 67,4 млрд рублей по сравнению с 63,3 млрд за 2017 год. Чистый комиссионный доход за 2018 год вырос на 6,6% до 21,5 млрд рублей в сравнении с 20,2 млрд рублей за 2017 год

По состоянию на 31 декабря 2018 года активы финучреждения составили 3,115 трлн рублей, прирост за год — 7,8% (225,8 млрд рублей).

Кредитный портфель до вычета резервов за 2018 год увеличился на 16,3%, или на 321,3 млрд рублей, и составил 2,29 трлн рублей. Кредитный портфель юридических лиц вырос относительно конца 2017 года на 15,6%, физических лиц — на 19,5%.