«Главное за минуту» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и ценит свое время

• ЦБ намерен ужесточить подход к высоким ставкам по вкладам. Регулятор хочет обязать банки платить дополнительные взносы в случае превышения ставок по депозитам на величину от 1,15 до 1,7 процентного пункта и повышенные дополнительные взносы — от 1,7 п. п. и выше. Сейчас допущенное в течение любого месяца квартала хотя бы по одному вкладу превышение базового уровня доходности в размере от 2 п. п. до 3 п. п. или более чем на 3 п. п. влечет признание банка соответствующим критериям уплаты дополнительной и повышенной дополнительной ставки страховых взносов. Базовая ставка взносов в ФСВ сейчас 0,15%, с учетом дополнительной надбавки — 0,225%, повышенной дополнительной надбавки — 0,9% от среднего объема средств физлиц за квартал. По мнению банкиров, снижение порога уровня ставок, от которого начинается уплата повышенных взносов, скажется на рынке, но не критически.

• Правительство определилось с планом работ по оптимизации и цифровой трансформации госуслуг и приоритетных жизненных ситуаций (суперсервисов). Двум сервисам для бизнеса до сих пор не нашли ведомственного куратора, а в остальном развитие суперсервисов должно к 2021 году превратить общение гражданина с государством в основном в цифровое и дистанционное. Как следует из подготовленных Минкомсвязью материалов к заседанию президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, целевое видение и «дорожные карты» по каждому из 25 суперсервисов должны быть готовы в июне 2019 года. Подготовкой «дорожной карты» по каждому из сервисов должна заниматься рабочая группа с участием заместителя руководителя профильного ведомства.

• Forbes назвал десять российских миллиардеров с наибольшими доходами. Участники списка в 2018 году заработали на продаже активов и дивидендах в общей сложности более 11 млрд долларов. На первом месте — основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий, на втором — президент и владелец группы «Онэксим» Михаил Прохоров, на третьем — глава НЛМК Владимир Лисин. Из прошлогоднего рейтинга в нынешнем списке присутствуют сразу шесть человек: Михаил Прохоров, Алексей Мордашов, Алишер Усманов, Владимир Лисин, Вагит Алекперов и Сулейман Керимов. Из четырех новичков двое продавали свои активы: Сергей Галицкий — акции «Магнита», Виктор Вексельберг — акции зарубежных Sulzer и Octo Telematics. Двое других — Владимир Потанин и Роман Абрамович — получили высокие дивиденды от металлургических компаний: «Норильского никеля» и «Евраза».

• Минфин со II квартала начнет выпускать ОФЗ для населения в новом формате. «В отличие от ранее размещаемых выпусков ОФЗ-н, при покупке и предъявлении к выкупу облигаций нового формата гражданам не придется уплачивать комиссию банкам-агентам: соответствующие расходы будет нести эмитент (Минфин России). Минимальная сумма покупки новых облигаций будет снижена с 30 тысяч до 10 тысяч рублей», — говорится в сообщении министерства. Кроме того, под залог новых облигаций владельцы смогут привлекать кредиты у банков-агентов. Планируется, что «народные» облигации нового формата будут предлагаться через большее число отделений банков-агентов, среди которых будут Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк, а в дальнейшем этот список пополнит Почта Банк. Нововведения существенно повысят привлекательность ОФЗ-н для граждан, что будет способствовать увеличению объемов размещения данного инструмента, полагают в Минфине.