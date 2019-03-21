Инновации в ликвидационных процедурах позволят сократить их продолжительность, снизить расходы на их проведение и увеличить степень удовлетворения требований кредиторов. Об этом рассказали в Агентстве по страхованию вкладов, где накануне обсуждались перспективы совершенствования ликвидационных процедур, осуществляемых агентством в отношении финансовых организаций.

Как сообщила в ходе заседания общественного совета при АСВ заместитель генерального директора агентства Мария Филатова, в настоящее время агентством осуществляются ликвидационные процедуры в отношении 359 кредитных организаций. Начиная с 2004 года проведены 674 ликвидационные процедуры. Требования кредиторов в 315 кредитных организациях, где ликвидационные процедуры завершены, были удовлетворены в среднем на 41,3%. «Это существенно превосходит значение аналогичного показателя начального периода деятельности агентства в качестве конкурсного управляющего (например, в 2006 году — 5,2%)», — подчеркивают в АСВ.

Как сообщается, АСВ совместно с Банком России в рамках работы по совершенствованию ликвидационных процедур подготовило предложения по внесению изменений в федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Предложения направлены на ускорение процедур продажи имущества, унификацию ликвидационных процедур и предусматривают, в частности:

возложение на АСВ функций временной администрации по управлению кредитной организацией после отзыва у нее лицензии и обязанности по предпродажной подготовке;

предоставление кредиторам права на предъявление в период временной администрации требований для участия в первом собрании кредиторов для утверждения порядка продажи активов в ликвидационной процедуре;

продажу имущества (активов) по «голландской системе» (при условии принятия федерального закона, разработанного Министерством экономического развития РФ);

привлечение агентством специализированной организации в качестве единого организатора торгов по продаже активов ликвидируемых банков;

возможность оплаты банками-приобретателями активов ликвидируемых кредитных организаций путем принятия их обязательств;

формирование паевых инвестиционных фондов по решению собрания (комитета) кредиторов на основании имущества, не проданного на повторных торгах;

отказ от взыскания в судебном порядке «технических» активов ликвидируемых банков.

По словам Марии Филатовой, внедрение новаций, согласно предварительным расчетам, позволит сократить продолжительность ликвидационных процедур на 18 месяцев, снизить расходы на их проведение на 29% и увеличить степень удовлетворения требований кредиторов на 15%. «Это, в свою очередь, обеспечит усиление защиты прав и законных интересов кредиторов, должников, представителей государства и других участников ликвидационных процедур», — подчеркивают в АСВ.