В МТС намерены защищать интересы компании в рамках коллективного иска, поданного против нее в США и касающегося претензий инвесторов, которые обвиняют ее в незаконных действиях в Узбекистане.



«МТС заявляет, что против компании и некоторых ее менеджеров был подан коллективный иск в окружной суд штата Нью-Йорк в США. Компания рассматривает обвинения и намерена защищать свои интересы», — говорится в документе, размещенном на сайте Комиссии по ценным бумагам (SEC).

Кроме того, в компании не исключают возможности подачи ответных жалоб.

Ранее в суд штата был подан иск от группы лиц, которые требуют компенсировать им ущерб в результате незаконных, по их мнению, действий МТС в Узбекистане. В частности, компания обвиняется в том, что якобы дезинформировала общественность в ситуации с расследованием властей США в отношении деятельности оператора в Узбекистане. Это, по мнению истцов, оказывало прямое влияние на финансовое положение компании. Таким образом, МТС обвиняют в нарушении норм США, которые регулируют поведение публичных компаний на рынке.