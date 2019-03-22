Российские фондовые индексы начали торговую сессию в пятницу в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:02 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,03% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 510,2 пункта. Индекс РТС снизился на 0,07% — до отметки 1 238,63.

«Неопределенный утренний внешний фон не дает четких ориентиров перед открытием рынка российских акций, который начнет торги нейтрально. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 485—2 535 пунктов, по индексу РТС — 1 225—1 250 пунктов», — прогнозировал перед началом биржевых торгов старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.