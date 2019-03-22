Президиум совета при президенте по стратегическому развитию 25 марта обсудит ход исполнения нацпроекта по развитию малого бизнеса. Как следует из имеющихся у газеты «Коммерсант» материалов Минэкономразвития к заседанию, к достижениям нацпроекта отнесены успешный ход эксперимента по самозанятым, перезапуск программы льготного кредитования под 8,5% и создание инфраструктурных центров «Мой бизнес».

Особенно власти гордятся процессом легализации самозанятых граждан. В четырех пилотных регионах (Москва, Московская и Калужская области, Татарстан) на 13 марта в мобильном приложении «Мой налог» зарегистрировались 43 тыс. человек. С 1 января они оформили 2,2 млн чеков на общую сумму более 1,7 млрд рублей. Первый срок уплаты ими налога на профессиональный доход — до 25 марта.

Другим достижением названо принятие 5 марта в первом чтении законопроекта о социальном предпринимательстве, закрепляющего это понятие в законодательстве. По части кредитования Министерство экономического развития выделяет новую программу «8,5%» (прежняя реализовывалась с 2015 по 2018 год). Обещано, что она будет доступнее, чем прошлая, за счет увеличения числа банков-участников и расширения перечня допущенных отраслей. До конца года объем льготного кредитования малого и среднего предпринимательства должен вырасти до 1 трлн рублей. Другая мера поддержки — гарантии Корпорации МСП (44,1 млрд рублей в 2019 году). Также регионы получат субсидии центра в размере 4,7 млрд рублей для кредитования микробизнеса через микрофинансовые организации и 2,1 млрд рублей через региональные гарантийные организации.

Сообщает МЭР и о созданных в регионах 30 центрах «Мой бизнес», которые образуют инфраструктуру поддержки МСП (информационно-консультационные, имущественные, финансовые услуги, поддержка экспорта). При этом министерство отмечает «некоторую проблему разобщенности предоставления услуг». Поэтому новые центры (всего их откроется 100) будут работать по единому регламенту, с единым фирменным стилем и по принципу одного окна.

Есть у нацпроекта и проблемы. Это перенос Госдумой на неопределенный срок рассмотрения в первом чтении законопроекта о правовом регулировании нестационарной и мобильной торговли. Это влечет риски несвоевременного достижения результатов нацпроекта, пугает МЭР. Другая претензия выдвинута к Минфину — это ведомство названо виновником возможного срыва сроков исполнения мероприятий проекта по популяризации предпринимательства (социологические исследования, информационная кампания, подготовка тренеров для обучения бизнесу). На это планируется выделить почти 8,5 млрд рублей — Минфин пока не согласовал проект постановления о правилах предоставления субсидий на эти цели.



У предпринимательских объединений своя оценка нацпроекта. «Государство предлагает одну дорогу для бизнеса, а у бизнеса — совсем другие цели и задачи», — заявляла на этой неделе вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. «Государство закладывает колоссальные средства на создание огромной инфраструктуры, которая будет учить бизнес, но не надо нас учить. Дайте нам спокойно работать, дайте перспективы и рынки. И мы все остальное сами сделаем, сами выучимся, когда нам будет нужно», — сказала она. «Если не будет реализована реформа контрольно-надзорной деятельности, то целевые показатели нацпроекта — доведение доли МСП в ВВП до 32,5% (в 2017 году — 21,9%) и числа занятых до 25 миллионов человек — достигнуты не будут», — отмечает первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин.