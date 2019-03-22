Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) на своем портале «Работа в России» (‪trudvsem.ru ) представила сервис «Профессиональная ориентация», где можно бесплатно пройти профтестирование, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.



«Профтестирование доступно для любого пользователя портала. Его результаты можно сохранить в личном кабинете, а при желании привязать к резюме и разрешить доступ к ним потенциальным работодателям. Пройти профориентацию можно по двум популярным методикам — это карта интересов А. Е. Голомштока и определение профессиональной направленности личности по Дж. Холланду. В дальнейшем количество тестов планируется расширить», — рассказали в Роструде.

Как отметил замруководителя Роструда Денис Васильев, «ответив на вопросы, человек получает описание своего типа личности и рекомендации по профессиям, где он сможет наиболее полно раскрыть свои способности».

«По клику на профессию откроется карточка с ее описанием, требованиями к образованию, информацией о соответствующем профессиональном стандарте, также здесь появится ссылка на подходящие соискателю вакансии, опубликованные на портале «Работа в России», — добавил он.

Информационно-аналитическая система «Общероссийская база вакансий «Работа в России» является федеральной государственной информационной системой, содержащей информацию о возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, гражданах, ищущих работу, и иную информацию.

В настоящее время на портале представлены более 1,35 млн доступных для трудоустройства рабочих мест и 830 тыс. резюме соискателей.