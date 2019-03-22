Сбербанк и «АвтоВАЗ» подписали соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии на 20 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщили в Сбербанке.

Кредитная линия открыта сроком на пять лет. Она предоставляется для финансирования текущей деятельности автопроизводителя, инвестиционных расходов, а также для рефинансирования действующих кредитов.

В Сбербанке отметили, что с заемщиком его связывает многолетнее сотрудничество, и подчеркнули, что его расширением банк вносит вклад в развитие отечественного автомобилестроения и экономики в целом.



«Мы расширяем сотрудничество не только с нашим стратегическим партнером, но с лидером отечественного автомобилестроения, входящим в состав крупнейшего международного автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, внося тем самым важный вклад в стабильное развитие российской экономики», — заявил, комментируя соглашение, старший вице-президент Сбербанка (блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес») Владимир Ситнов.