Сервис мгновенных переводов по номеру телефона из Совкомбанка в Сбербанк и обратно теперь доступен всем клиентам обеих кредитных организаций, говорится в сообщении госбанка.

«Для перевода достаточно знать номер мобильного телефона, к которому привязаны карта или счет. Денежные средства поступают мгновенно. Ранее партнерский сервис с Совкомбанком находился на стадии коммерческого тестирования в ряде пилотных регионов», — уточняется в релизе финучреждения.

При переводе средств в Сбербанк из Совкомбанка комиссия на сегодняшний день составляет 1% от суммы перевода. Минимальная сумма — 50,01 рубля (то есть более 50 рублей), максимальная — 100 тыс. рублей.



После полноценного запуска сервиса для клиентов Сбербанка при переводе денежных средств на счет в Совкомбанке комиссия составит 1% от суммы перевода. Минимальная сумма — 10 рублей, максимальная — 50 тыс. рублей.

Ранее к работе сервиса мгновенных переводов по номеру мобильного телефона присоединились WebMoney, Тинькофф Банк, «Связной І Евросеть».