Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил главе Минэкономразвития Максиму Орешкину составить список заместителей министров, ответственных за срыв сроков исполнения федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), говорится на сайте Кабмина.



«Минэкономразвития России до 29 марта 2019 года представить в правительство Российской Федерации список заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти — государственных заказчиков соответствующих строек и объектов, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу, курирующих вопросы строительства соответствующих объектов и не обеспечивших их своевременный ввод в эксплуатацию, для принятия решения о применении к ним мер ответственности», — говорится в сообщении.

Премьер также потребовал, чтобы ответственные руководители органов власти до 29 марта отчитались о причинах задержек при строительстве объектов, включенных в ФАИП.



«Руководителям федеральных органов исполнительной власти — государственных заказчиков строек и объектов, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу, до 29 марта 2019 года представить председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву доклады о причинах необеспечения ввода в эксплуатацию в установленные сроки объектов капитального строительства с указанием сроков, в которые эти объекты будут введены в эксплуатацию», — говорится в протоколе.

Премьер также потребовал от них «принять исчерпывающие меры по обеспечению своевременного ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства федеральной адресной инвестиционной программы».