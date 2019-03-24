Банк «Зенит» аккредитовал по программе «Военная ипотека» строящиеся жилые здания в двух проектах ООО «ГК ФСК». Разрешительная документация выдана на первый корпус UP-квартал «Скандинавский» и третий корпус ЖК «Датский квартал», говорится в сообщении кредитной организации.

«Воспользоваться кредитной программой «Военная ипотека» от банка «Зенит» могут военнослужащие, являющиеся участниками накопительной ипотечной системы жилищного обеспечения», — уточняют в банке.

По условиям партнерских соглашений, максимальная сумма кредита с опцией «Ипотека+» составляет 2,8 млн рублей. Семейным участникам НИС доступна программа, удваивающая возможности целевого жилищного займа в рамках программы «Военная ипотека».

При оформлении кредита в банке «Зенит» военнослужащие могут направить на внесение первоначального взноса материнский капитал.