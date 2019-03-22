Правительство предложит универсальный и индивидуальный режимы защиты инвестиций для проектов, реализуемых по инициативе бизнеса. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по вопросу «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации».

«Для того чтобы этот документ (законопроект о защите и поощрении капиталовложений) был действенным и интересным для представителей предпринимательского сообщества, предполагается сформировать два основных инвестиционных режима для тех проектов, которые реализуются по инициативе бизнеса, так называемый универсальный и индивидуальный», — сказал Медведев.

По его словам, в рамках универсального режима инвесторам будет предложен определенный набор условий, которые являются стандартными для большей части проекта, а государство возьмет на себя обязательство их не менять в течение определенного срока.