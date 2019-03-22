Снижение динамики долгового рынка, которое произошло в связи с повышением ключевой ставки в сентябре 2018 года, ухудшением ситуации на глобальных финансовых рынках, а также под действием геополитических факторов, оказало негативное влияние на средневзвешенную доходность негосударственных пенсионных фондов. Об этом говорится в обзоре ключевых показателей НПФ за III квартал 2018 года , опубликованном в пятницу, 22 марта, на сайте Центробанка. Уточним, что это последняя доступная на сайте регулятора аналитика по этому рынку.

К концу сентября 2018 года инвестиционный портфель пенсионных средств НПФ составил 3 трлн 898,4 млрд рублей. Инвестиционный портфель пенсионных резервов после сокращения в предыдущем квартале вырос в III квартале 2018-го на 4,3 млрд до 1 трлн 253,4 млрд рублей. Портфель пенсионных накоплений, напротив, сократился — на 10,4 млрд рублей, до 2,645 трлн.

Динамику пенсионных средств НПФ сдерживало снижение средневзвешенной доходности фондов. Так, доходность от инвестирования пенсионных накоплений НПФ за девять месяцев 2018 года составила 1,8% годовых (4,3% за первое полугодие 2018 года, 4,7% за девять месяцев 2017-го). Доходность от размещения пенсионных резервов была выше, но также снизилась — до 4,3% годовых (5,4% и 4,9% соответственно за аналогичные предыдущие периоды).

«Негативное влияние на средневзвешенную доходность НПФ оказало ухудшение динамики долгового рынка на фоне высоких долей облигаций в портфелях фондов, которое произошло в связи с повышением ключевой ставки в сентябре 2018 года, ухудшением ситуации на глобальных финансовых рынках, а также под действием геополитических факторов. При этом более высокая доходность пенсионных резервов, помимо прочего, была связана с улучшением динамики акций, доля которых в резервах выше, чем в портфеле пенсионных накоплений», — поясняют в ЦБ.

Доля инвестиций НПФ в государственные ценные бумаги продолжила быстро расти. В структуре инвестиционных накоплений НПФ она увеличилась на 7,3 п. п. за квартал (до 35,1%), что было обусловлено как рыночными, так и регуляторными изменениями (в первую очередь необходимостью улучшения кредитного качества портфелей для прохождения стресс-тестирования). «Кроме того, невысокий уровень премии за риск вложений в корпоративные облигации при их пониженной ликвидности может снижать интерес к этому инструменту по сравнению с государственными ценными бумагами, а умеренные ставки по депозитам делают их малопривлекательными, что приводит к снижению доли вложений в банковский сектор», — добавляют в Центробанке.



Доля пенсионных резервов, размещенных в гособлигациях, также выросла, хотя и не так значительно (на 3,2 п. п., до 14,3%). Объем таких вложений по-прежнему значительно отставал от инвестиций в корпоративные облигации. Однако необходимость прохождения стресс-тестирования пенсионных резервов начиная с 2019 года, вероятно, стимулирует более значительные изменения структуры вложений, в том числе в пользу гособлигаций в связи с необходимостью повышения кредитного качества портфеля, ожидает регулятор.