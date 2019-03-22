Агентство по страхованию вкладов с 25 марта начинает выплату страхового возмещения вкладчикам РТС-Банка, чья лицензия была отозвана 14 марта 2019 года. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Согласно реестру обязательств РТС-Банка, за выплатой страхового возмещения на сумму около 428,5 млн рублей могут обратиться порядка 1,2 тыс. вкладчиков, в том числе около 114 клиентов, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, — на сумму 24,2 млн рублей, а также 90 вкладчиков — юридических лиц (малые предприятия) — на сумму 13,3 млн рублей.

Страховое возмещение будет выплачиваться в пяти субъектах России. В том числе в Самарской области за выплатой страхового возмещения на сумму около 298 млн рублей могут обратиться порядка 700 вкладчиков.

Прием заявлений от вкладчиков и сами выплаты будут осуществляться через Сбербанк. Распределение вкладчиков по банкам-агентам произведено в зависимости от места жительства и категории вкладчика.

В соответствии с действующим законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения ликвидационных процедур в отношении рухнувшего банка. Сбербанк будет осуществлять выплаты вкладчикам РТС-Банка, их наследникам или правопреемникам (их представителям) в течение не менее чем одного года, а о порядке дальнейших выплат АСВ сообщит дополнительно.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке на дату наступления страхового случая, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Проценты рассчитываются на указанную дату исходя из условий конкретного договора. По счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату страхового случая.

