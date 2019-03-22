В Екатеринбурге перед судом предстанет житель Краснодарского края 1965 года рождения, обвиняемый в мошенничестве на 41,5 млн рублей под видом оказания юридических услуг, услуг доверительного управления ценными бумагами, а также покупки партии золота. Об этом сообщается на сайте Прокуратуры Свердловской области, которая утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

По версии следствия, в 2014 году обвиняемый с целью хищения чужого имущества путем обмана оформил на посторонних лиц, не осведомленных о его преступных действиях, две компании — ООО «Право» и ООО «РусФинансКредит». После этого он с целью прикрытия своей преступной деятельности арендовал офис в Екатеринбурге и набрал сотрудников в данные организации. Не намереваясь фактически осуществлять какую-либо деятельность, обвиняемый разместил рекламу в Интернете и ряде печатных СМИ, указав, что компании оказывают юридические услуги гражданам, заключают договоры комиссии, а также договоры доверительного управления ценными бумагами, выплачивая высокую процентную ставку.

В период с июня по ноябрь 2014 года обвиняемый, представлявшийся вымышленным именем, заключил договоры с 224 потерпевшими, у которых путем обмана похитил денежные средства и иное ценное имущество на сумму более 34 млн рублей.

«После совершения противоправных действий в отношении граждан обвиняемый обратился в одну из фирм, занимающуюся аффинажем золота, и пригласил представителей последней прибыть в арендуемый им офис якобы для решения вопроса о приобретении крупной партии золота. После того как потерпевшие прибыли в офис, обвиняемый под надуманным предлогом вышел из кабинета с золотом в гранулах массой свыше 4 кг и стоимостью свыше 7,5 млн рублей», — говорится в сообщении правоохранителей. Уточняется, что фигурант скрылся с похищенным с места преступления и покинул Екатеринбург.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы, следует из релиза прокуратуры.



Уральская редакция «Коммерсанта» узнала от собеседника, знакомого с ходом следствия, что фигурант, имя которого Борис Иванов, не признавал вину и пытался представить себя душевнобольным. «Следователи даже вывозили его в Москву в Институт Сербского, где делали экспертизу о его вменяемости. Несмотря на результат, он продолжает вести себя как человек с психическими отклонениями. Не исключено, что эту линию поведения он продолжит и в суде», — сказал источник газеты.