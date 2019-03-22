Укрепление рубля в феврале 2019 года было связано с волатильностью на развитых рынках. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.
«Укрепление рубля произошло из-за внешних рынков. Была переоценка траектории денежной политики крупнейших стран, соответственно, риск-премии стран с развивающимися рынками чуть-чуть уменьшились. Это привело к тому, что увеличилась привлекательность стран с развивающимися рынками», — прокомментировала она.
Минфин: иностранные инвесторы выкупили 87% двух выпусков российских евробондов
Основная часть удовлетворенных заявок пришлась на инвесторов из Великобритании.