Укрепление рубля в феврале 2019 года было связано с волатильностью на развитых рынках. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.

«Укрепление рубля произошло из-за внешних рынков. Была переоценка траектории денежной политики крупнейших стран, соответственно, риск-премии стран с развивающимися рынками чуть-чуть уменьшились. Это привело к тому, что увеличилась привлекательность стран с развивающимися рынками», — прокомментировала она.