Ассоциация форекс-дилеров (АФД) сообщила, что некоторые лица, представляясь сотрудниками организации, взаимодействуют с клиентами форекс-компаний, потерявшими деньги. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АФД.

«Ассоциация форекс-дилеров проинформирована о том, что ряд лиц, представляясь сотрудниками СРО АФД, осуществляют звонки и отправляют сообщения по электронной почте клиентам форекс-компаний, потерявшим денежные средства. Указанные компании не имеют лицензию Банка России на осуществление деятельности форекс-дилера. Для введения потребителей в заблуждение данные лица сопровождают почтовые сообщения скан-копиями подлинных документов СРО АФД, которые в соответствии с законодательством размещены в свободном доступе на сайте СРО «Ассоциация форекс-дилеров». В частности, лица, представляющиеся сотрудниками АФД и ими не являющиеся, отправляют письма с адресов электронной почты, оканчивающихся на @fin-regulator.ru», — говорится в сообщении.

Данные лица пытаются получить от граждан скриншоты торговых аккаунтов, выписок с трансакциями и другую персональную информацию под предлогом составления коллективной заявки на вывод средств из форекс-компании.

«Ассоциация форекс-дилеров заявляет, что деятельность данных лиц не имеет никакого отношения к работе СРО АФД. В случае поступления подобных писем и звонков АФД рекомендует в ответ на них не передавать никакую информацию и не переводить денежные средства, а обо всех подобных случаях сообщать в АФД», — добавили в организации.

Ранее АФД сообщала также о работе сайта fin-regulator.ru, маскировавшегося под официальный портал СРО АФД и распространявшего ложную информацию. Его работа приостановлена.