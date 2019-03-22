Дело основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви не повлияло на оценку Центробанком инвестиционного климата в России, передает корреспондент РБК слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

«Это никак не связано с оценкой или переоценкой нашего инвестиционного климата», — сказала она.

Как отметила Набиуллина, отток капитала является зеркальным отражением повышения сальдо по текущему счету. «Мы увеличили наш прогноз по цене на нефть, соответственно, это отражается в том, что мы повысили нашу оценку положительного сальдо по текущему счету, и это отразилось на оттоке капитала», — пояснила она.