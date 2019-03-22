В Челябинской области сотрудники полиции задержали бывшего сотрудника банка, находившегося в международном розыске. Об этом сообщается в пресс-релизе МВД.

«Сотрудниками уголовного розыска отделения МВД России по Нязепетровскому муниципальному району Челябинской области в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из стран СНГ, подозреваемый в хищении на своей родине крупной суммы денежных средств», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Было установлено, что в 2009 году задержанный, являясь сотрудником банка, вступил в преступный сговор с другим должностным лицом и совершил хищение денежных средств на общую сумму около 1 млн долларов.

В 2011 году он был объявлен в международный розыск.

В настоящее время злоумышленник заключен под стражу. Решается вопрос об его экстрадиции.