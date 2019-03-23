Злоумышленник совершил нападение на одно из московских отделений Сбербанка и уже задержан, никто из клиентов и сотрудников банка не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского банка Сбербанка.

«Факт нападения подтверждаем. В ходе инцидента никто из клиентов и сотрудников банка не пострадал. Ущерб банку не причинен», — сообщили в банке.

«В результате оперативных действий службы безопасности банка и правоохранительных органов злоумышленника удалось задержать», — добавили в пресс-службе.