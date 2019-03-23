Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало заявление о взыскании убытков с бывших руководителей банка «Богородский» в размере 274 млн рублей, следует из материалов АСВ.



«22 марта 2019 года в Арбитражный суд Нижегородской области направлено заявление о взыскании убытков с Ромащенко Т. А., Латяевой Л. Г., Тимофеева М. В., Давыдовой Н. В., Шевелевой Е. Ф., Щегольковой Т. Е., Панюхиной М. А., Ромащенко П. Б., Пугиной А. А., Бухаревой Е. В., Чуриловой Ю. В. в размере 273 609 454,51 рубля», — отмечается в сообщении.



В ходе конкурсного производства установлено, что контролирующие банк лица принимали решения о выдаче технических кредитов юридическим и физическим лицам, что причинило банку «Богородский» ущерб. Указанные обстоятельства являются основанием для привлечения контролировавших банк лиц к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков, заключили в АСВ.

Арбитражный суд Нижегородской области 31 мая 2016-го признал банк «Богородский» несостоятельным (банкротом).