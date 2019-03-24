За последние два месяца с зарубежных счетов республики было похищено более 30 млрд долларов. Об этом в субботу заявил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес на пресс-конференции в Каракасе.

«За последние два месяца было похищено более 30 миллиардов», — сказал он. Его слова приводит венесуэльское государственное телевидение .

По данным чиновника, кража венесуэльских средств осуществляется по указанию Вашингтона. «Происходит вывоз активов, которые Венесуэла имеет в разных банках. Все это осуществляется по приказу администрации [президента США Дональда] Трампа», — подчеркнул он.