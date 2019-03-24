У здания городского суда в Белграде проходит бессрочная акция протеста заемщиков, которые ночуют здесь на раскладушках, требуя решения своей проблемы.

«Мы оказались рабами собственного государства, нас обвиняют в том, что мы обманули банки. Мы всего лишь взяли кредиты в швейцарских франках и теперь не можем их больше выплачивать», — сообщила одна из участниц акции.

В субботу в Белграде также прошла акция протеста с требованием отставки президента Вучича и премьера Брнабич, отставки совета регулятора электронных СМИ и отставки спикера парламента Майи Гойкович.

Акция протеста закончилась без происшествий и инцидентов.

