Миллионер из Австралии Мэттью Лепри открыл вакансию личного помощника, который будет путешествовать вместе с ним. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.



В ролике под названием «Самая крутая работа в мире» рассказывается, что сотрудник будет ездить по миру вместе с Лепри и помогать ему вести бизнес в сфере интернет-коммерции и продвигать новые проекты.

Страховка, проживание и расходы во время путешествий полностью оплачены. Минимальная годовая зарплата составит 52 тыс. долларов, сообщает Daily Mail .

«Путешествия в совмещении с работой позволили мне жить идеальной жизнью, и я хочу дать кому-то возможность сделать то же самое со мной рука об руку», — цитирует издание Мэттью.

Среди требований к личному помощнику указаны умение работать с социальными сетями и компьютерная грамотность, организационные навыки, пунктуальность, работоспособность и готовность выйти из зоны комфорта.

«Я ищу надежного человека, который бы помогал мне с делами, пока мы находимся в пути», — говорит бизнесмен.

Лепри возглавляет четыре онлайн-магазина и путешествует по миру с лекциями о том, как быстро разбогатеть. Его месячный доход составляет 120 тыс. долларов.