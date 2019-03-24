Экономический рост на Украине в 2019 году замедлится до 2,5%. Такой прогноз сделал Национальный банк страны (НБУ).



«Основными сдерживающими факторами будут жесткая монетарная политика, которая необходима для возвращения инфляции к среднесрочной цели 5% +/- 1 п. п., и сдержанная фискальная политика, обусловленная значительными выплатами по внешнему долгу», — говорится в сообщении регулятора.

При этом, как отмечает НБУ, «экономический рост снова ускорится в 2020—2021 годах в результате постепенного смягчения монетарной политики и оживления инвестиционной активности на фоне уменьшения политической неопределенности».

По данным Нацбанка, украинская экономика ускорила рост с 2,5% в 2017 году до 3,3% в 2018 году.