Потерпевшими по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово уже заявлено требований о возмещении причиненного вреда на сумму более 2 млрд рублей, для их обеспечения следователями арестовано различного имущества обвиняемых на общую сумму свыше 700 млн рублей, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Следователи СК России оказывают потерпевшим по уголовному делу о пожаре всю необходимую помощь в подготовке гражданских исков, в которых уже заявлено требований о возмещении причиненного вреда на сумму более 2 миллиардов рублей, в том числе и морального. Следователями в обеспечение заявленных требований и возможного исполнения дополнительного наказания в виде штрафа и конфискации имущества арестовано различного имущества обвиняемых на общую сумму свыше 700 миллионов рублей», — сказала Петренко.