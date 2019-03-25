Подконтрольный Министерству обороны оператор «Воентелеком» получил лицензию виртуального оператора (Mobile Virtual Network, MVNO) на пять лет для работы по всей стране, сообщает со ссылкой на данные реестра Роскомнадзора газета «Ведомости», уточняя со слов сотрудника одного из виртуальных операторов и совладельца другого, что MVNO «Воентелекома» будет работать на сетях Tele2.

По словам одного из источников газеты, целевая абонентская база — военные, а основное отличие от других операторов — усиленная защищенность сети. Связь предназначена для жителей военных городков и может распространиться на всех военнослужащих в стране, подтверждает федеральный чиновник.

У «Воентелекома» будет full MVNO, уверяет совладелец одного из виртуальных операторов: как объясняет основатель компании Ubic (занимается обработкой и анализом больших данных) Виталий Саттаров, это означает, что от базового оператора не берется ничего, кроме частот и вышек, и такая модель дает полный контроль над сетью и данными, позволяет говорить о большей безопасности, внедрять разные системы защиты и шифрования, развиваться независимо от базового оператора.



В марте в России принят закон, ограничивающий использование военнослужащими смартфонов и Интернета, напоминают «Ведомости».