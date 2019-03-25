Определена стоимость подключения банков к ресурсу Федеральной налоговой службы, который поможет им в оценке кредитоспособности клиентов и рисков сомнительных операций, пишет «Коммерсант».

Проект постановления правительства РФ, которым утверждаются тарифы на получение информации из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО), был выложен на общественное обсуждение на прошлой неделе. Этот ресурс ФНС планируется запустить с 1 января 2020 года. В нем будет объединена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций (кроме тех, чьи данные составляют гостайну, а также госорганов и ЦБ). Доступ на регулярной основе получат все желающие, но за плату: в проекте определено, что речь идет о «годовом абонентском обслуживании одного рабочего места» за 200 тыс. рублей.

Банкирам сервис ГИР БО интересен. «Сейчас банки для оперативного анализа финансового состояния юрлиц, в первую очередь заемщиков, используют данные Росстата, крупных агрегаторов (СПАРК и «Контур.Фокус»), но там информации немного, и она предоставляется с большой временной задержкой», — отмечает начальник управления развития МСБ Абсолют Банка Сергей Нечушкин. По словам зампреда правления ОТП Банка Сергея Капустина, оперативный доступ к отчетности заемщиков позволит более качественно рассчитывать резервы по ссудам.

«ГИР БО — дополнительный источник проверки отчетности, поскольку бывают случаи, когда представленная потенциальным заемщиком фактическая бухгалтерская отчетность отличается от публикуемой в том же «Контур.Фокусе», — добавляет зампред правления Севергазбанка Денис Лукичев. — Эти расхождения возникают потому, что клиенты подают в ИФНС уточненную отчетность, а в агрегаторы она не попадает». Как подтвердили «Коммерсанту» в «Картотеке.ру», в агрегаторы выгружается годовая бухгалтерская отчетность один раз в год (обычно в конце лета). По данным Росстата, уточнений по ней не бывает.

По словам заместителя главы Национального совета финансового рынка Александра Наумова, информация ФНС будет полезна специалистам, отвечающим за комплаенс, для оценки кредитоспособности клиента, а также анализа рисков совершения сомнительных операций. «Используя автоматизированные ресурсы ФНС, банки смогут формировать скоринговые модели, позволяющие не только выявлять сомнительные операции, но и предотвращать их», — указывает он. «Сейчас банк при малейших сомнениях отключает ДБО и запрашивает ту же отчетность на бумаге со штампом ФНС; тут (в ГИС БО. — Прим. Банки.ру) можно проверить отчетность оперативно и дистанционно и без отключения клиента», — добавляет сопредседатель комитета по ПОД/ФТ Ассоциации российских банков Алексей Тимошкин.

Как пояснили «Коммерсанту» в ФНС, установление ограничений для организаций, находящихся на годовом абонентском обслуживании, не планируется. «Однако одновременно под одной учетной записью системой сможет пользоваться только один пользователь, — указывают там. — При этом скачанную информацию из ГИР БО пользователь может интегрировать в свою корпоративную систему, и, соответственно, такая информация будет доступна всем заинтересованным сотрудникам». Ресурс будет содержать информацию о последней представленной организациями бухгалтерской (финансовой) отчетности, обновление будет происходить ежемесячно.

