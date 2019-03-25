Банк для предпринимателей «Точка» вместе с рекламным агентством «Восход» и режиссером Ильей Найшуллером выпустил новый ролик , который дал старт очередной рекламной кампании. «Видео снято в стилистике, близкой картинам Ренессанса и последним фильмам Ларса фон Триера, под музыку пионеров трип-хопа Massive Attack», — описывают свое творение авторы.

«Команда показала музей с ожившими полотнами как метафору открытого рынка, где одни что-то создают, а другие наблюдают и пытаются повторить. Разница в том, что первые меняют мир, а вторые просто делают бизнес. Для тех, кто лишь гонится за прибылью, многие поступки кажутся странными и неоправданными, но в конце ролика становится очевидно, что именно они (те, кто создает. — Прим. Банки.ру) — основа всего, а движущая сила любого дела — любовь, которую невозможно подделать», — рассказали в «Точке».

По словам Ильи Найшуллера, все этюды в ролике основаны на реальных элементах работы банка. Копирайтер РА «Восход» Антон Рожин подчеркивает, что «Точка» «бросает вызов устоявшимся правилам рынка», потому что клиентам они неудобны: «Неудобно, что открытие счета — это долгий бюрократический процесс, что сотрудник банка не может покинуть рабочее место и приехать ради него одного, неудобно слушать музыку в ожидании, пока специалист поднимет трубку и задаст шаблонные вопросы. Им неудобно все то, про что говорят «проверено годами» и «работает».



«Компании по всему миру делятся на два типа: первые делают бизнес, а вторые пытаются что-то менять, быть больше, чем просто поставщиком услуг. Они относятся к своим пользователям не как к клиентам, а как к партнерам. И, на мой взгляд, именно компании второго типа будут выигрывать гонку конкуренции благодаря отношению, любви к своему делу и пользователям», — комментирует сооснователь банка «Точка» Яна Ганник, чьи слова перекликаются со звучащим в новом ролике слоганом: «Любовь нельзя скопировать».

Съемки проходили в павильоне в Москве и заняли четыре рабочие смены. На площадке были задействованы 103 актера, животные, пиротехника.

