В 2018 году клиенты Сбербанка чаще всего запрашивали второе экспертное медицинское мнение по диагнозам «неврология», «онкология» и «ортопедия». Наибольшим спросом пользовались врачи из США, Южной Кореи и Германии.

За 2018 год более чем 4 млн клиентов Сбербанка по программам страхования жизни стал доступен дополнительный сервис «Второе медицинское мнение», позволяющий получить альтернативное заключение по первичному диагнозу от ведущих медицинских специалистов российских и зарубежных клиник. Спрос на сервис «Второе медицинское мнение», являющийся дополнительной опцией программ страхования жизни, вырос на 14%, сообщает компания «Сбербанк страхование жизни».



Пользоваться сервисом можно неограниченное количество раз в течение срока действия. Воспользоваться услугой можно через сервис DocDoc. Клиенты могут получить консультацию по первичному медицинскому заключению у экспертов ведущих российских и зарубежных клиник. Наибольшим спросом пользуется «Второе медицинское мнение» от специалистов из США, Южной Кореи и Германии. Проконсультироваться можно по онкологическим, неврологическим, офтальмологическим, гематологическим, пульмонологическим, кардиологическим, нефрологическим, эндокринным и ортопедическим заболеваниям.

Наибольшее количество обращений за вторым медицинским мнением поступило по диагнозам «неврология» (26%), «онкология» (20%) и «ортопедия» (18%). Также были востребованы консультации кардиологов (9%) и эндокринологов (8%).

Большинство обращений в 2018 году поступило от клиентов из Москвы и Московской области — 59%. Далее следуют Ленинградская область (8%) и Краснодарский край (5%). По 4% обращений поступило от клиентов из Свердловской, Самарской и Нижегородской областей, Пермского края и Ханты-Мансийского автономного округа.

Сервис «Второе медицинское мнение» включен в программы кредитного страхования жизни, продукт «Фонд здоровья» (комбинированная программа накопительного страхования жизни с индивидуальным пакетом медицинских сервисов, предусматривающая организацию и оплату лечения в случае диагностирования критического заболевания) и «Горизонт здоровья» (программа рискового страхования жизни, предусматривающая ежегодные профилактические онкочекапы, а при необходимости — организацию и оплату лечения онкологических заболеваний).