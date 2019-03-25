Средний чек на заказы еды через Интернет сравнялся с чеком в ресторанах, выяснили аналитики компании Nielsen, чьи данные приводит РБК .

Исследование проводилось в ноябре 2018 года в форме онлайн-опроса. В нем участвовали 1,2 тыс. потребителей, которые регулярно тратят деньги на развлечения и едят вне дома.

В указанный период опрошенные потребители заказывали еду онлайн в среднем на 1 250 рублей, а в местах общественного питания — на 1 240 рублей. Причины этого и динамику среднего чека аналитики Nielsen не приводят.

По данным аналитиков «РБК Исследования рынков», в 2017—2018 годах значительная доля россиян стала сокращать расходы на питание: они заказывали меньше еды и напитков, а также переходили в более дешевые заведения общепита. Средний чек в общепите, таким образом, снижался — для повышения среднего чека в условиях кризиса компании обратились к рынку доставки, говорилось в отчете «Российский рынок быстрого питания — 2018».

Крупнейшие российские сервисы по доставке еды, Delivery Club и «Яндекс.Еда», подтверждают тренд на увеличение частоты заказа еды. По словам гендиректора «Яндекс.Еды» Максима Фирсова, треть из примерно 20 приемов пищи у человека в среднем за неделю может приходиться на доставку готовой еды, а наибольшей популярностью пользуются бургеры, суши и пицца. Сегмент доставки еды продолжит расти в ближайшие три года, считает он.



Основная причина для отказа от походов в места общественного питания — рост цен, считают аналитики Nielsen: именно поэтому от посещения ресторанов отказываются 62% респондентов. Помимо экономии отказ от похода в ресторан для каждого второго связан с социальными факторами — не хватает свободного времени, повода или компании.