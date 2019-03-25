Наибольшее число страховых случаев с загородной недвижимостью клиентов компании «АльфаСтрахование» связано с пожарами, ударами молний и взрывами бытового газа. Общее количество страховых случаев, связанных со страхованием загородной недвижимости и квартир, в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросло на 9,4%. Таковы данные экспертов СК «АльфаСтрахование».

Загородная недвижимость клиентов «АльфаСтрахование» чаще всего страдала от пожаров, ударов молнии, взрывов бытового газа: 36,2% от общего числа страховых случаев с загородной недвижимостью в 2018 году против 34,5% в 2017-м (рост на 1,7 процентного пункта). Также нередки были повреждения водой: 30,7% в 2018 году против 26,2% в 2017-м (рост на 4,5 п. п.).

Еще одной опасностью, особенно для владельцев недорогой загородной недвижимости, находящейся в неохраняемых товариществах, являются кражи. Противоправные действия третьих лиц встречались в 2017 году в 19,6% случаев и в 11,8% — в 2018-м (снижение на 7,8 п. п.). На риск стихийных бедствий пришлось 17,3% страховых случаев в 2017 году и 19,7% — в 2018-м (рост на 2,4 п. п.), часто они связаны с весенними паводками и половодьем.